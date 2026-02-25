Cuarta noche de Viña 2026: los artistas que se presentarán este miércoles 25 de febrero

El Festival Internacional de la Cancion de Vina del Mar 2026 vivirá este miércoles 25 de febrero una nueva jornada en la Quinta Vergara, marcada por una apuesta latina que combinará pop rock, cumbia y humor.

Tras una noche donde el romanticismo y el K-pop fueron protagonistas, el certamen viñamarino ofrecerá un espectáculo con fuerte presencia regional y nombres consolidados.

El show comenzará a las 21:30 horas y el encargado de abrir la jornada será Juanes, quien regresa al escenario por cuarta vez y tras 17 años de ausencia. El artista colombiano, ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, presentará un repertorio que incluirá éxitos como A Dios le pido, La camisa negra y Volverte a ver, además de material más reciente.

El bloque de humor estará a cargo de Asskha Sumathra, ganadora del programa Coliseo. La comediante se convertirá en la primera transformista en enfrentar al Monstruo en el escenario de la Quinta Vergara, con una propuesta que mezcla comedia y performance.

El cierre de la cuarta noche será responsabilidad de Ke Personajes, agrupación argentina que buscará conectar con el público más joven con éxitos como Adiós amor, Un finde, Pobre corazón y Ya no vuelvas. En la previa, su vocalista Emanuel Noir descartó la presencia de invitados especiales, desmintiendo rumores sobre una eventual aparición de Américo.

La transmisión del festival estará a cargo de Mega, además de su señal Mega 2, que contará con interpretación en lengua de señas, y la plataforma Mega Go. Para el resto de Latinoamérica, el evento podrá seguirse vía streaming a través de Disney+.