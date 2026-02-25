El romanticismo de Jesse & Joy es premiado con gaviota de plata y de oro en Viña 2026

El dúo mexicano sacó su arsenal de éxitos radiales para conquistar a la Quinta Vergara.

El dúo mexicano Jesse & Joy conquistó el Festival de Viña del Mar 2026 con una batería de éxitos que convirtieron al Monstruo de la Quinta Vergara en un solo coro.

Los artistas norteamericanos se valieron de sus hits radiales para lograr que el público que espera a NMIXX, uno de los números más esperados de la presente edición del certamen, cayera rendido ante ellos.

Así, Jesse & Joy conquistó al Monstruo con clásicos como Corre, Chocolate, Mi tesoro y ¿Con quién se queda el perro?, Lo que nos faltó decir, Llegaste tú y Dueles, entre otros.

Tras esto, subieron al escenario a un grupo de mariachis con un medley de temas clásicos mexicanos de Marco Antonio Solís, Pandora y Vicente Fernández.

De esta manera, Jesse & Joy lograron sin mayor esfuerzo llevarse las gaviotas de plata y de oro, para cerrar su presentación con La de la mala suerte.