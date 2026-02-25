VIDEOS – Con recados al Gobierno de Kast: revive la aplaudida rutina de Esteban Düch en Viña 2026

El venezolano se ganó al público, el que lo galardonó con la Gaviota de Plata y de Oro.

La tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026 como protagonista en el humor al venezolano Esteban Düch, quien debutó en el certamen.

Con el fantasma de lo ocurrido con George Harris hace un año, el comediante se presentó con una rutina marcada por la inmigración y cómo, después de diez años se fue chilenizando. Así contó sus experiencias viviendo en Chile trabajando como Uber, o celebrando sus primeras Fiestas Patrias.

En medio de su relato en Viña 2026, Esteban Düch también se dio la oportunidad de lanzar algunos comentarios con tintes políticos, particularmente al próximo gobierno de José Antonio Kast. Esto, a raíz de su promesas en relación a la inmigración.

“Ustedes han visto lo que está pasando en Estados Unidos con las deportaciones masiva de latinos, ustedes han visto lo que está pasando en Venezuela con los Estados Unidos… Ustedes han visto lo que en Chile… Va a pasar… En 15 días más“, lanzó.

Seguido a eso, “menos mal me alcancé a presentar aquí en Viña, muchachos, quizás sean las primeras gaviotas de comedia que llegan a Venezuela“.

Esteban Düch se ganó al público de Viña 2026 y terminó llevándose las Gaviotas de Plata y Oro, dejando atrás lo ocurrido con Harris.