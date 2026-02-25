FOTOS – ¿En qué están?: el ayer y hoy de figuras clave de Mekano

A raíz de lo ocurrido en los últimos días con Gyvens, ex miembro de Reggaeton Boys, repasamos el presente de algunos ex integrantes del extinto programa juvenil de Mega en el que también estuvo el hoy imputado.

Gyvens Laguerre es un ex integrante de Reggaeton Boys y que también fue parte del programa Mekano de Mega en la década de los 2000, pero que hoy enfrenta un escenario completamente distinto.

Durante esta jornada continuará su formalización por su presunta participación en el asesinato del empresario Jaime Solanes, ocurrido en marzo de 2025.

Nerio Montiel Escalante, autor material del homicidio, en su declaración aseguró que siguió órdenes de un tercero, cuyas características calzan con la del también artista. De hecho, según reveló T13, en su declaración lo describió como “el negro que encargó el trabajo es alto y canta reguetón“.

Más aún tomando en cuenta que la víctima estaba vinculada a Miguel Ángel Cerda, padre de Francisca Cerda, quien mantuvo una relación sentimental con Laguerre. Incluso, las reuniones para planear el crimen se habrían realizado en la vivienda de este último, en la comuna de Huechuraba.

El antes y después de los ex integrantes de Mekano

A raíz del presente de Gyvens Laguerre es que nos preguntamos en qué están algunas figuras claves de Mekano, tomando en cuenta que varios de ellos siguen vigentes en televisión.

Carla Jara

Quien fuera una de las figuras centrales del denominado Team Mekano, actualmente se desempeña como una de las panelistas del programa El Medio Día de TVN. En los últimos meses su vida privada hizo noticia a raíz del polémico quiebre con Francisco Kaminski, con quien estuvo más de una década, a raíz de su infidelidad con Camila Andrade.

Cathy Barriga

La denominada Robotina en el extinto programa juvenil actualmente se encuentra con arresto domiciliario nocturno en el marco de la investigación en su contra por presuntos delitos de corrupción durante su gestión como alcaldesa de Maipú.

Karen Paola

Hasta hace algunas semanas participó en el reality show Mundos Opuestos 3 de Canal 13, donde se reconcilió con Juan Pedro Verdier, a quien conoció en Mekano. Actualmente se prepara para debutar en la competencia de la nueva temporada de Fiebre de Baile en Chilevisión.

Daniela Aránguiz

Desde su debut en la televisión, ha sabido mantenerse vigente en el medio. Hace unas semanas confirmó su divorcio con Jorge Valdivia y hoy oficia como panelista estable del programa Sígueme en TV+.

Rony Munizaga

Una vez que Mekano bajó la cortina en 2007, se alejó completamente de la televisión. En 2016 dejó el país para radicarse en Estados Unidos, donde continúa hasta el día de hoy. Una de sus última apariciones en la pantalla chica fue en septiembre de 2025 en el programa Podemos Hablar.