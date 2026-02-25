Superó a Kramer y Pet Shop Boys: show de Jesse y Joy en la tercera noche de Viña 2026 es lo más visto hasta ahora

Los mexicanos estuvieron más de una hora y media en el escenario, deleitando al público con sus románticos éxitos.

La tercera noche del Festival de Viña 2026 alcanzó un nuevo hito en rating, convirtiendo el show de Jesse y Joy en lo más visto hasta ahora. De esta forma, superó las cifras que había alcanzado la rutina de Stefan Kramer el domingo (2.003.380 personas por minuto, con un peak de 2.289.383) y la presentación de Pet Shop Boys el lunes (1.914.675 personas por minuto, con un peak de 2.213.306).

La noche del martes, el certamen logró su promedio de sintonía más alto hasta la fecha, con 1.616.898 promedio de personas por minuto (Mega y Mega2). Además, se produjo el peak con un promedio de 2.544.505 personas por minuto con el dúo mexicano. Tras la tercera jornada, el alcance total del Festival llega a 7.764.383 personas.

Entre las 21:15 y las 03:31 horas, Chilevisión se quedó con el segundo lugar con un promedio de 277.434 personas por minuto, seguido de Canal 13 con 252.586 y TVN con 205.210.

El desglose del rating de la tercera noche de Viña 2026

Durante las más de seis horas de trasmisión, la tercera noche del Festival de Viña del Mar, en todos sus segmentos, dominó de manera rotunda el rating sobre su competencia directa.

La presentación de Jesse y Joy, entre las 21:51 y las 23:31 horas, se transformó en el show más visto hasta ahora con un promedio de 2.220.030 personas por minuto. También marcaron el peak de las tres noches con 2.544.505.

La rutina de Esteban Düch, entre las 0:16 y las 1:30 horas, tuvo un promedio de 2.043.830 personas por minuto.

En el cierre de la jornada, NMIXX marcó un hito histórico en el Festival de Viña con el debut del fenómeno K-Pop en la Quinta Vergara. El grupo coreano marcó un promedio de 700.763 personas por minuto entre las 2:25 y las 3:25 horas, con un peak de 910.606 a las 02:28 horas.