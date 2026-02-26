VIDEO – El momento en que a Asskha Sumathra le cortan el micrófono y la bajan del escenario de Viña 2026

El fin abrupto de su show en la Quinta Vergara molestó tanto al público presente como a los televidentes.

AGENCIA UNO.

Indignación total fue lo que ocurrió con Asskha Sumathra en la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026, luego de que Rafael Araneda junto a Karen Doggenweiler irrumpieran en el escenario para dar fin a su rutina.

En cosa de minutos, la transformista recibió la Gaviota de Plata y de Oro. Por lo mismo, todos esperaban un bis, lo que nunca ocurrió. En la transmisión se fueron rápidamente a comerciales, lo que provocó que comenzara la pifiadera.

Quienes se encontraban en la Quinta Vergara lograron captar lo que no se vio en pantalla. Por ejemplo, Asskha Sumathra quiso despedirse del público de Viña 2026, pero el micrófono se lo habían apagado. Aún así, agradeció los galardones que se llevó bajo el brazo, mientras Araneda la convidaba a dejar el escenario.

Todo lo anterior generó que el Monstruo despertara por primera vez, luego de permanecer tres noches dormido. Luego de 20 minutos de comerciales, retomaron la transmisión con una complicada competencia, la cual fue opacada por los silbidos y pifias de quienes exigían a la comediante de regreso, lo que no ocurrió.

Desde la organización explicaron que la ganadora de Coliseo cumplió con el tiempo acordado, pero reconocieron que no sabían cuando irrumpir para entregarle los premios. Ella, en tanto, aseguró que tenía material para un bis, pero que también había que respetar los tiempos por los otros artistas.