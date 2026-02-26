Tras el despertar del Monstruo: las explicaciones de la organización y qué dijo Asskha Sumathra por abrupto fin de su show en Viña 2026

La abrupta salida de la transformista generó molestia en el público de la Quinta Vergara y los televidentes.

La cuarta noche del Festival de Viña 2026 tuvo el primer despertar del Monstruo, luego del abrupto corte que sufrió el show de Asskha Sumathra, quien debido a los nervios dejó de lado su rutina y se enfocó en improvisar.

Eso duró 45 minutos exactos, momento en que Karen Doggenweiler y Rafael Araneda irrumpieron en el escenario para entregarle rápidamente la Gaviota de Plata y de Oro. Aunque muchos esperaban un bis, lo cierto es que no ocurrió y eso provocó la molestia del público.

Daniel Merino, director ejecutivo del Festival, a raíz de la polémica, decidió salir a responder las críticas de los televidentes a través de su cuenta en X. Además, explicó qué fue lo que ocurrió. “Asskha Sumathra tenía 50 minutos de rutina pactados y es lo que duró su rutina en el escenario de la Quinta Vergara, conectando con la audiencia rápidamente”, dijo en primera instancia.

El problema, según expuso, es que “su humor no sigue un libreto continuo, sino historias que nacen de diferentes textos, por lo que no teníamos claridad del momento exacto para ingresar a entregarle sus merecidas Gaviotas de Oro y Plata que el monstruo estaba pidiendo”.

Merino insistió en que como “no sabíamos en qué momento entregar los premios”, se vivió una descoordinación que llevó a que la comediante no se despidiera del público. “Cuando vimos que ella no pudo despedirse, inmediatamente se envió una cámara a su camarín y pudo hablarle a toda la audiencia de la quinta y TV”, afirmó.

Qué dijo Asskha Sumatra tras su rutina en Viña 2026

Tras bajarse del escenario de Viña 2026, Asskha Sumathra tuvo su tradicional conferencia de prensa donde aclaró que no hubo corte por parte de la organización. Aún así, confirmó que tenía más material, pero había que respetar los tiempos.

“Ese corte que ustedes ven, es el tiempo. Uno tiene que respetar al que viene, eso es importantísimo”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que la organización no cortó su show. “Igual tenía más libreto, podríamos haber estado hasta junio, pero tampoco se puede hacer, hay que respetar los espacios de los demás artistas”, indicó.

Aún así, quiso quedarse con lo positivo. “Lo principal de todo esto es que un transformista estuvo en el festival, que marcó un hito, que ya hay una cosa icónica y que esto llamado transformismo, humor, café concert. Yo Asskha Sumathra ya tengo estas dos gaviotas en mi mano. Entonces siento que está bien hecho“, cerró.