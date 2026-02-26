En esta nueva jornada, el escenario recibirá a artistas de diversos géneros, quienes se presentarán ante el público y la audiencia televisiva.

La Quinta Vergara se alista para la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2026, programada para este jueves 26 de febrero, después de cuatro jornadas llenas de música y comedia. El inicio del evento se mantiene a las 21:30 horas.

En esta nueva jornada, el escenario recibirá a artistas de diversos géneros, quienes se presentarán ante el público y la audiencia televisiva.

Quinta noche de Viña 2026: los artistas que se presentarán este jueves 26 de febrero

La programación de hoy incluye a:

Mon Laferte

Piare con P

Yandel Sinfónico

La noche comenzará con Mon Laferte, encargada de abrir la quinta velada del Festival. Luego será el turno de Piare con P, quien tomará el bloque de humor en la Quinta Vergara. El cierre estará a cargo de Yandel, quien ofrecerá un espectáculo acompañado de orquesta sinfónica.

Viernes 27 – Sexta y última noche:

Paulo Londra

Pastor Rocha

Pablo Chill-E

Milo J

El festival será transmitido en televisión abierta por Mega y Mega 2 (con lengua de señas), además de las plataformas MegaGo y los sitios web de Mega y Meganoticias. Para el resto de Latinoamérica, el evento podrá verse en vivo a través de Disney+.

El Festival de Viña del Mar 2026 ha vuelto a convertirse en un epicentro de música, humor y entretenimiento, consolidándose como uno de los eventos más esperados de la región.