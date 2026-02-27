VIDEO – Adiós a un grande: la recordada presentación de Neil Sedaka en el Festival de Viña

La muerte del cantante y compositor de 86 años fue informada por su familia a través de una declaración pública.

El mundo de la música se vio sorprendido por el repentino deceso de Neil Sedaka, leyenda del pop y rock and roll que dejó para la posteridad hits como Oh Carol.

“Nuestra familia está devastada por el repentino fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y abuelo, Neil Sedaka. Una verdadera leyenda del rock and roll, una inspiración para millones, pero lo más importante, al menos para aquellos de nosotros que tuvimos la suerte de conocerle, un ser humano increíble al que echaremos mucho de menos”, indicaron en sus redes sociales.

El artista nacido en Nueva York se consolidó como uno de los grandes nombres de la música gracias a su rol como compositor, llegando a más de 500 canciones escritas o en colaboración, a lo que se sumó su condición de intérprete.

Neil Sedaka se convirtió en una de las leyendas que tuvieron un paso por el Festival de Viña del Mar, específicamente en el año 1980, donde interpretó todos sus éxitos, siendo ovacionado por el Monstruo de aquella época.