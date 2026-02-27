VIDEO – El histórico peak de rating que logró el show de Mon Laferte en Viña 2026

El show estuvo marcado por la entrega de la Gaviota de Platino, convirtiendo a la chilena en la sexta artista en recibir el galardón.

Mon Laferte se coronó, durante la quinta noche, como uno de los grandes shows del Festival de Viña 2026 y así quedó en evidencia no solo en el escenario, sino que también en el rating.

Porque la chilena radicada en México con lo que fue su tercera presentación en el certamen, marcada por la entrega de la Gaviota de Platino, se convirtió no solo en lo más visto en lo que va del evento, sino que también logró la cifra más alta desde que se instauró el nuevo sistema de medición de audiencia.

Según cifras online, entre las 21:46 y las 23:26 horas, el show de Mon Laferte en Viña 2026 marcó un rating promedio de 2.165.095 personas por minuto, con un peak de 2.535.747.

En ese mismo bloque le siguió Chilevisión con 282.398 personas por minuto, Canal 13 con 278.013 y, más atrás, TVN con 186.314.

En esta tercera vez que la cantante pisó el escenario de la Quinta Vergara hizo un repaso de lo que es su último disco llamado Femme Fatale. Pero, obviamente, también interpretó sus mejores hits como Tu Falta de Querer, Mi Buen Amor, Si Tú Me Quisieras, Tormento, entre otras.

Antes de finalizar fue cuando la alcaldesa Macarena Ripamonti se subió al escenario para hacer entrega de la Gaviota de Platino, convirtiendo a la chilena en la sexta artista en recibir el galardón, detrás de nombres como Luis Miguel, Isabel Pantoja, Myriam Hernández, Los Jaivas y Lucho Gatica.