VIDEO – El homenaje de Grey’s Anatomy a Eric Dane a una semana de su muerte

A una semana exacta de su muerte, Grey’s Anatomy rindió un sentido homenaje a Eric Dane, quien interpretó al cirujano Mark Sloan entre las temporadas 2 y 8.

Fue en el episodio emitido la noche de este jueves en Estados Unidos cuando incluyeron una recopilación de sus mejores escenas, condensadas en un minuto, musicalizado con el cover de Chasing Cars interpretado por Tommee Profitt and Fleurie.

Sloan, el rol de Dane, debutó en la segunda temporada como el amante de la esposa de su mejor amigo Derek (Patrick Dempsey). En el ciclo siguiente se transformó en un integrante estable del elenco hasta el debut de la novena temporada, cuando su personaje falleció producto de heridas producidas en un accidente de avión.

En la temporada 17, volvió a interpretar al cirujano en uno de los episodios, como parte del coma que sufrió la protagonista, Meredith (Ellen Pompeo), cuando se contagió de COVID-19.

Eric Dane, quien logró gran popularidad con su participación en Grey’s Anatomy, falleció el pasado 19 de febrero, con solo 53 años, producto de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

En esa jornada, el equipo de la serie de la cadena ABC emitió una declaración donde señalaron que “nos entristece profundamente la pérdida de Eric Dane. Su extraordinario talento y su inolvidable presencia en Grey’s Anatomy dejaron una huella imborrable en el público mundial, y su valentía y gracia durante su lucha contra la ELA inspiraron a muchos”.