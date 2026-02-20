Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la enfermedad que le quitó la vida a los 53 años a Eric Dane

El actor anunció hace casi un año que padecía la enfermedad, lo que poco a poco comenzó a afectar sus funciones motoras.

Un comunicado de su familia confirmó la muerte del reconocido actor Eric Dane, con solo 53 años. Fue en 2025 cuando dio a conocer que había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad progresiva que poco a poco le fue quitando funcionalidad.

Quien dio vida a Mark McSteamy Sloan en Grey’s Anatomy y a Cal Jacobs en Euphoria, “pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”.

“A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha”, agregó.

Pocos meses después de anunciar que padecía la enfermedad, Dane apareció en un programa confirmando que solo tenía su brazo izquierdo operativo. En esa oportunidad, temía que el ELA afectaría sus piernas, lo que le impediría poder moverse.

“No creo que este sea el final de mi historia (…) Estoy luchando con todas mis fuerzas”, dijo en esa oportunidad.

La enfermedad que terminó matando a Eric Dane

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad del sistema nervioso que afecta a las células del cerebro y la médula espinal. Esto termina generando la pérdida del control muscual y para quien lo padezca, aún existe cura.

En su sitio web, la Clínica Mayo destacó que con el tiempo, las neuronas motoras dejan de funcionar lo que provoca debilidad muscular, dificultad para hablar y tragar, y, en etapas avanzadas, problemas para respirar.

A pesar de que el cuerpo se va debilitando, la capacidad cognitiva suele mantenerse intacta en la mayoría de los casos.