VIDEOS – NMIXX recuerda Viña 2026 con emotivo registro y comparte challenge con Kid Voodoo

NMIXX compartió un registro de su paso por Chile y por la Quinta Vergara, mostrándose contentas por el cariño del público.

AGENCIA UNO

Una de las grandes presentaciones del Festival de Viña del Mar 2026 fue el estreno del K-pop de la mano de NMIXX, que se ganó al Monstruo con una espectacular demostración de baile y fuerza vocal pasadas las 02:00 horas de la madrugada.

Pero la banda coreana no solo conquistó el cariño del público, sino que además fueron agasajadas por la Municipalidad de Viña que, con Macarena Ripamonti a la cabeza, les entregó un galvano por su venida, junto con un recorrido especial por el Palacio Vergara.

Junto con ello, se robaron todas las miradas del Monstruo con su colaboración con Kid Voodoo para Ponte Lokita, dejando en claro que NMIXX es uno de los mejores grupos de su generación en el K-pop.

Su paso por Chile y el Festival de Viña fue destacado por la propia agrupación, que compartió un registro en redes sociales con imágenes inéditas de su show en la Quinta Vergara y su estadía en Chile.

Además, dieron a conocer el challenge de su último sencillo, Tic Tic, junto a Kid Voodoo, grabado en la propia Quinta.