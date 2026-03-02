Denominación de Origen: cuándo y dónde ver la destacada película chilena en TV abierta

El falso documental chileno retrata la lucha de un grupo de habitantes de San Carlos, quienes se organizan para defender su identidad.

Denominación de Origen fue una de las cintas chilenas que acaparó la atención durante 2025 y para coronar el éxito que alcanzó, en los próximos días debutará en la TV abierta.

La película llegará por primera vez a la pantalla chica a través de TVN, marcando un nuevo hito en su recorrido, permitiendo que millones de hogares en todo Chile puedan acceder gratuitamente a esta historia que retrata la lucha de un grupo de habitantes de San Carlos, quienes se organizan para defender su identidad y recuperar la dignidad de su comunidad tras una injusticia que los golpea como pueblo.

La decisión programática fue valorada desde la casa productora EQUECO. “Es un orgullo para nosotros como equipo, como sancarlinos y como gente de regiones, que San Carlos y Ñuble lleguen a todo Chile y al mundo. Agradecemos profundamente a TVN”, aseguraron.

Dichas palabras se sumaron al deseo expresado por el propio director, Tomás Alzamora: “Que TVN siga trabajando para acercar nuestro cine y nuestra cultura a todos los chilenos y chilenas“, señaló.

”Hay mucha gente que no pudo ir al cine porque no tiene una sala en su comuna, en su pueblo o en su ciudad, o simplemente porque no le alcanzan los recursos. Que la película se emita por TVN nos pone muy, muy felices, porque así todos los chilenos y chilenas pueden acceder a cine de calidad, entretenido, familiar y profundamente chileno”, comenta el director.

Denominación de Origen se emitirá en las pantallas de TVN el sábado 7 de marzo en horario prime, después de 24 Horas Central.

La cinta, que es un falso documental, narra la historia de un grupo de sancarlinos que se levanta contra lo que consideran una grave injusticia: perder, por una polémica descalificación, el título de la Mejor longaniza de Chile frente a la ciudad vecina: Chillán. En medio de antiguas rivalidades y disputas por el origen del emblemático embutido, los protagonistas interpretados por Luisa Marabolí, Exequías Inostroza, Roberto Betancourt y Alexis Marín, dan vida al Movimiento Social Por la Longaniza de San Carlos (MSPLSC) que busca obtener la denominación de origen para la longaniza de San Carlos. Lo que comienza como una lucha gastronómica se transforma rápidamente en una batalla que va más allá de ello.