“No hay interés público alguno para justificar tal filtración”: el motivo tras la denuncia de Yamila Reyna en el CNTV contra Primer Plano

El 15 de febrero el estelar de farándula mostró a los televidentes una captura de la denuncia que la comediante interpuso ante Carabineros.

La comediante Yamila Reyna confirmó que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) acogió a trámite la denuncia que presentó contra el programa Primer Plano, por lo que calificó como “una violación grave a mi privacidad”.

La trasandina, que atraviesa un complicado proceso legal tras ser víctima de violencia intrafamiliar por parte de su ex pareja, el cantante Américo, empleó su cuenta en la red social Instagram para ratificar que el CNTV ya está indagando el caso.

De acuerdo con lo planteado por Reyna, denunció al estelar de farándula de Chilevisión debido a que el pasado 15 de febrero el programa mostró a los televidentes una captura de la denuncia que interpuso ante Carabineros, donde se revelan detalles íntimos del día de la agresión.

Por qué Yamila Reyna denunció a Primer Plano

Al explicar el motivo que tuvo para emprender las acciones contra Primer Plano, Yamila Rayna indicó que “se trata de un documento reservado, al cual solo tienen acceso las partes“.

“Sin perjuicio de las responsabilidades penales o administrativas, las que también he solicitado directamente en tribunales, la exhibición constituye una violación grave a mi privacidad, y constituye una revictimización evidente“, argumentó.

Planteó a la vez que “no hay interés público alguno para justificar tal filtración y es una pésima señal para todas las víctimas de violencia intrafamiliar, que deben confiar en que el sistema judicial en su conjunto las debe proteger”, concluyó.

Tras el episodio de violencia intrafamiliar denunciado por la comediante, Yamila decidió cancelar todas sus actividades de índole profesional, mientras que Américo se presentó en diversos festivales veraniegos.