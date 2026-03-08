Secciones
“¿Me voy a…?”: la pregunta que Julio César Rodríguez le hizo a Vasco Moulian antes de renunciar a Chilevisión

“Nunca vi a un ser humano trabajar tanto como Julio, nunca”, destacó el el panelista de Primer Plano y jurado de Fiebre de Baile.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

Concretada la renuncia de Julio César Rodríguez a Chilevisión, uno de sus más cercanos en la pantalla chica, Vasco Moulian, reveló lo que ocurrió en el canal luego de que se conociera la decisión del director de programación.

Junto con recalcar que “soy muy amigo de él”, el panelista de Primer Plano y jurado de Fiebre de Baile reconoció que la determinación de Rodríguez lo golpeó con fuerza.

“Nunca vi a un ser humano trabajar tanto como Julio, nunca… Nunca vi a alguien con esa capacidad de trabajo impresionante, con ese talento, con esa calle“, le dijo Moulian a LUN.

La pregunta de Julio César Rodríguez a Vasco Moulian

De acuerdo con lo manifestado por el actor, en Chilevisión “estaban todos muy afectados. Estuve mucho rato en la oficina de Julio hasta que se fue, olvídate de cómo entraba la agente a despedirse y llorarlo“.

“Fue súper potente, entre los momentos más emotivos. Imagínate lo lindo que es ver un legado no solamente profesional, sino que también emocional, muy importante“, añadió Moulian.

A la vez, destacó de Rodríguez su “intuición televisiva, capacidad de trabajo y una mirada poco tradicional sobre cómo hacer industria“.

Vasco Moulian recordó además que “estuve desde que me decía: ¿qué hago?, ¿me voy a Mega? (a inicios de 2025), hasta que le ofrecieron ser director de programación (en CHV). Le dije que era un sueño ese puesto, porque a mí me tocó tener ese rol en Canal 13″.

“Todos remamos para que no se fuera, (pero) lo sentí súper tranquilo de la decisión. Con pena, lloramos harto”, admitió.

