Todo listo para los Oscar 2026: a qué hora empiezan y dónde verlos en Chile

Este domingo 15 de marzo se celebra la 98ª edición de los Premios Oscar 2026, la gala más importante del cine mundial, que reunirá a las principales figuras de Hollywood en el Dolby Theatre de Los Ángeles.
La ceremonia premiará a las mejores películas estrenadas durante 2025 y contará con la conducción del comediante Conan O’Brien.
¿A qué hora comienzan los Oscar 2026 en Chile?
En Chile, la ceremonia se podrá ver desde las 21:00 horas este domingo 15 de marzo. La transmisión incluirá también la previa con la alfombra roja y comentarios especiales antes de la entrega de premios.
¿Dónde ver los Premios Oscar 2026 en vivo?
La gala será transmitida en Latinoamérica a través de:
- TNT en televisión por cable
- HBO Max vía streaming
Ambas plataformas ofrecerán la ceremonia completa en vivo para los espectadores.
Películas nominadas a Mejor Película
Entre las producciones que compiten por el premio más importante de la noche destacan:
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Actores nominados a Mejor Actor
En la categoría de Mejor Actor Protagonista compiten reconocidas figuras de Hollywood, entre ellos:
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Michael B. Jordan (Sinners)
- Wagner Moura (The Secret Agent)
La ceremonia promete una noche llena de estrellas, sorpresas y momentos memorables, en la que la Academia premiará lo mejor del cine internacional en una de las galas más esperadas del año.