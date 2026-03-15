Todo listo para los Oscar 2026: a qué hora empiezan y dónde verlos en Chile

La ceremonia premiará a las mejores películas estrenadas durante 2025 y contará con la conducción del comediante Conan O’Brien.

Este domingo 15 de marzo se celebra la 98ª edición de los Premios Oscar 2026, la gala más importante del cine mundial, que reunirá a las principales figuras de Hollywood en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La ceremonia premiará a las mejores películas estrenadas durante 2025 y contará con la conducción del comediante Conan O’Brien.

¿A qué hora comienzan los Oscar 2026 en Chile?

En Chile, la ceremonia se podrá ver desde las 21:00 horas este domingo 15 de marzo. La transmisión incluirá también la previa con la alfombra roja y comentarios especiales antes de la entrega de premios.

¿Dónde ver los Premios Oscar 2026 en vivo?

La gala será transmitida en Latinoamérica a través de:

TNT en televisión por cable

HBO Max vía streaming

Ambas plataformas ofrecerán la ceremonia completa en vivo para los espectadores.

Películas nominadas a Mejor Película

Entre las producciones que compiten por el premio más importante de la noche destacan:

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Actores nominados a Mejor Actor

En la categoría de Mejor Actor Protagonista compiten reconocidas figuras de Hollywood, entre ellos:

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (Sinners)

Wagner Moura (The Secret Agent)

La ceremonia promete una noche llena de estrellas, sorpresas y momentos memorables, en la que la Academia premiará lo mejor del cine internacional en una de las galas más esperadas del año.