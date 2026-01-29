VIDEO – La Misteriosa Mirada del Flamenco: premiada película chilena ya tiene fecha de estreno en cines del país

La cinta culminará su exitoso paso por festivales de todo el mundo con su debut en las salas del país.

La Misteriosa Mirada del Flamenco, el debut en los largometrajes de Diego Céspedes, fijó su fecha de estreno en los cines chilenos tras su exitoso paso por los festivales de mayor renombre internacional donde consiguió el aplauso del público y de la crítica especializada.

La cinta se sitúa a comienzos de los años 80, en el desierto chileno, donde Lidia, de 11 años, crece en el seno de una amorosa familia queer marginada en un polvoriento y hostil pueblo minero. Son culpados por una misteriosa enfermedad que comienza a propagarse, se dice que se transmite con una sola mirada, cuando un hombre se enamora de otro. Ahí, la niña emprende una búsqueda de venganza, enfrentándose a la violencia, el miedo y el odio, donde la familia es su único refugio y el amor podría ser el verdadero peligro.

El recorrido internacional de la película fue tan valorado al punto que fue elegida por The Hollywood Reporter como la Mejor Película en Español del 2025. De hecho, días antes de su debut en las salas de nuestro país tendrá una importante participación en los Premios Goya, ya que está compitiendo como Mejor Película Iberoamericana.

¿Cuándo se estrena La Misteriosa Mirada del Flamenco en Chile?

En esta jornada se anunció que La Misteriosa Mirada del Flamenco ya fijó su fecha de estreno en los cines chilenos, lo cual se concretará el próximo 12 de marzo.

Con un elenco encabezado por Tamara Cortés, Matías Catalán, Paula Dinamarca y Luis Dubó, la película aborda el estigma y el miedo histórico —inspirado en la crisis del VIH— desde una perspectiva poética y humana.