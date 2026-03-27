VIDEO + FOTO: Cena íntima y vinos íconos, así fue la visita de Zeta Bosio a The Loft

La parada en el restaurante no solo permitió al grupo relajarse, sino también conectar con la cultura gastronómica local, disfrutando de vinos y exquisitos platos.

La noche del jueves 26 de marzo, el Movistar Arena vibró con Ecos, el esperado regreso de Soda Stereo a los escenarios, con Zeta Bosio y Charly Alberti en vivo y la recreación virtual de Gustavo Cerati.

Tras el exitoso show, Zeta, su familia y su staff vivieron un momento más íntimo y gastronómico en The Loft, el restaurante ubicado en la comuna de Las Condes, en Santiago.

Según a contó Raúl Yáñez, dueño de The Loft, a EL DÍNAMO, recibir a un grupo tan icónico fue “una experiencia realmente maravillosa. Más allá de lo que representan, para mí tienen un valor muy personal ya que son parte de mi historia, de mi infancia. Tenerlos en The Loft, en nuestra casa, fue algo especial”.

Lo que destacó Raúl fue la cercanía y sencillez del equipo de Soda Stereo: “Vinieron acompañados de sus familias y amigos, y se generó un ambiente muy natural, como si fueran clientes habituales, pero con una energía distinta que se siente”, agregó.

En cuanto a la experiencia gastronómica, los músicos y su equipo se mostraron muy interesados en los vinos chilenos. Entre los que probaron estuvieron íconos como Kai de Viña Errázuriz, Tierras Moradas de Viña San Pedro y Tanagra de Villard Fine Wines.

“Disfrutaron la experiencia de forma muy genuina, comieron muy bien y se notaba. Incluso compartieron parte de su visita en sus propias redes sociales, lo que habla de una experiencia real, no forzada”, relató Raúl.

Asimismo, lo que sorprendió al dueño de The Loft fue la conexión que tuvieron con el lugar, ya que la música, la estética y la atmósfera del restaurante parecieron resonar con ellos de manera natural.

Para quienes disfrutaron del show y de la historia del regreso de Soda Stereo, la visita a The Loft se suma como un recuerdo cercano y humano de un grupo que sigue dejando huella en la cultura musical latinoamericana.