Cambiaron las fechas de los shows de BTS en Chile: cuánto costarían las entradas

La gira de la banda surcoreana comenzará en abril de este año y, según lo informado hasta el momento, se extenderá hasta marzo de 2027.

Dos shows ofrecerá la banda surcoreana BTS en su regreso a Chile en el marco de su gira mundial, de acuerdo con lo confirmado en la página web oficial del grupo de K-Pop.

Sin embargo, las fechas de los conciertos tanto en nuestro país como en sus otras presentaciones en Latinoamérica sufrieron modificaciones.

Lo que sí se ratificó es que BTS presentará sus dos shows en Chile durante el mes de octubre de este año, tal como se anunció el pasado 13 de enero.

Las nuevas fechas de los shows de BTS en Chile

De acuerdo con lo informado por BTS, realizará sus shows los días 15 y 16 de octubre, con lo que se eliminó la presentación que había sido anunciada para el 17 del mismo mes y se la cambió por la de dos días antes.

La disquera a cargo de BTS, Universal Music Group, todavía no informa sobre la fecha en la que se comenzará con la venta de entradas, ni el espacio donde se presentará la banda.

Respecto del valor de las entradas, ya circulan proyecciones que se basan en datos de otros países y giras anteriores del grupo.

Así, los boletos de los primeros shows de la gira mundial en Corea del Sur se vendieron en precios que fluctúan al equivalente de entre $123.000 y $164.000 pesos chilenos para las entradas económicas, y entre $200.000 y $400.000 para las preferenciales.

En tanto, se prevé que los boletos de los paquetes VIP/experiencias premium podrían ir desde los $600.000 a más de un millón de pesos.