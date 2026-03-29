Falleció a los 68 años: revelan la causa de muerte del periodista Eduardo Cruz-Johnson

Eduardo Cruz-Johnson estuvo más de 20 años en el Departamento de Prensa de TVN, llegando a ser rostro del noticiero central.

Este domingo se conoció el fallecimiento del recordado periodista y lector de noticias de TVN, Eduardo Cruz-Johnson, a los 68 años.

Su deceso fue informado por su hijo al Departamento de Prensa de 24 Horas, indicando que la causa de su muerte fue una hipoglucemia.

Eduardo Cruz-Johnson estuvo más de 20 años en el Departamento de Prensa de TVN, llegando a ser rostro del noticiero central.

Ya en sus últimas apariciones públicas el periodista había informado que atravesaba por un delicado estado de salud, por la diabetes que sufría y por las secuelas de un accidente protagonizado en 2024.

“Desde TVN lamentamos profundamente su partida, ya que su legado permanece en la memoria de millones de chilenos y chilenas a quienes acompañó a través de la pantalla. La figura de Eduardo Cruz-Johnson queda así ligada a la historia de la televisión chilena, donde su voz y presencia marcaron una época en la entrega de información”, fue la despedida de TVN a su ex rostro.