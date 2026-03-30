Joseph Baena, el hijo de Arnold Schwarzenegger que siguió su legado en el fisicoculturismo

“Mi papá es de la vieja escuela: no cree en los favores. Cree que el trabajo duro da resultados, y yo también”, afirmó el menor de los hijos del actor.

El hijo menor del actor Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, siguió los pasos de su padre y este fin de semana debutó con éxito en las competencias de fisicoculturismo.

De acuerdo con lo informado por el joven de 28 años, tomó parte en el campeonato NPC Natural Colorado State, donde se impuso en tres categorías y logró una medalla de plata en una cuarta.

“¡Misión cumplida!“, posteó en su cuenta de Instagram, donde compartió algunas imágenes de la competencia, y la misma que usó para mostrar algunas sesiones de entrenamiento en las que estuvo acompañado por el mismo Schwarzenegger.

Según declaraciones que entregó a medios especializados, Baena manifestó que “una de las cosas más importantes que aprendí de mi papá fue no tener la mentalidad de diez repeticiones. Es esforzarte al límite y dar ese esfuerzo extra, esas repeticiones adicionales hasta que prácticamente estás muriendo”.

El vínculo entre Schwarzenegger y su hijo fisicoculturista

“Mi papá es de la vieja escuela: no cree en los favores. Cree que el trabajo duro da resultados, y yo también”, afirmó el hijo fisicoculturista de Schwarzenegger.

Joseph Baena nació fruto de la relación del actor con su antigua empleada doméstica, Mildred Baena, y hasta hace poco no contaba con un físico atlético.

A través de las redes sociales, el joven dijo que la natación le permitió mejorar su condición física, tras lo cual se enfocó en moldear su cuerpo con el propósito de incursionar en el fisicoculturismo, y logró aumentar más de ocho kilos de masa muscular en apenas ocho semanas.

Aunque reconoce que la inspiración para hacerlo proviene de su famoso padre, a la vez que agradece el apoyo que le ha brindado, Baena ha recalcado en varias ocasiones que no desea que su éxito dependa del apellido familiar.