¿Incumplió el arresto domiciliario? Standly fue fiscalizado a bordo de un vehículo a una semana de su detención

Contigo en la Mañana estaba en el lugar cuando el cantante fue fiscalizado. Tras continuar su trayecto sin problemas, se encendió la alerta debido a la medida cautelar que se encuentra cumpliendo.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El cantante urbano Standly, este miércoles nuevamente fue fiscalizado por Carabineros, luego de los funcionarios detuvieran el vehículo en el que se trasladaba.

Lo anterior, a pesar de que el artista se encuentra cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario diurno, la cual fue decretada por el tribunal la semana pasada tras haber sido detenido por conducir con efecto de las drogas.

Esto, encendió la alerta en el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, considerando que no debería estar fuera de su casa durante el día.

¿Standly transgredió el arresto domiciliario diurno?

Standly estaba abordo de un vehículo en la comuna de Renca, al momento en que Carabineros hizo que el conductor se detuviera para llevar a cabo la fiscalización.

El matinal de CHV estaba en dicho lugar y notaron la presencia del artista, a quien le permitieron continuar su trayecto sin complicaciones.

No obstante, esta situación alertó a los comunicadores y televidentes, respecto a por qué se encontraba en la calle a pesar de tener una medida cautelar vigente, además de la suspensión de licencia y arraigo nacional.

Tras ello, en Chilevisión consultaron a Carabineros, quienes aclararon que Standly no transgredió el arresto domiciliario diurno, puesto que este rige en el horario desde las 11:00 hasta las 19:00 horas.

Después de la aclaración, el cantante volvió al lugar para hablar con la prensa: “Me devolví porque necesitaba aclarar, porque me metí a ver el programa y las personas estaban diciendo que no puedo salir a esta hora y yo puedo salir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde”.

“Se viene un disco mundial mi gente, les deseo lo mejor a todos. Se viene un disco musical en el que estoy trabajando y nada, agradecido de Carabineros porque me controlaron bien, la vez anterior no me dejaron mostrar todos mis papeles, porque yo sí cumplía, ahora me trataron bien y agradecido de ese servicio”, añadió el intérprete.