VIDEO – “Trabajaba acá para que ustedes me quieran”: las palabras de Julio César Rodríguez en su despedida de Chilevisión

El animador tuvo su última aparición por las pantallas del canal en el que se desempeñó durante 13 años.

Cerca de las 13:00 horas, Julio César Rodríguez entregó algunas palabras en la despedida que le dedicó el equipo de Contigo en la Mañana, en lo que fue su último día en las pantallas de Chilevisión.

En el matinal, el cual condujo durante casi siete años, revisaron algunos de los mejores momentos que protagonizó: chascarros, risas, emplazamientos a autoridades, entre otros. Pero también sus compañeros le dedicaron palabras al comunicador que después de 13 años decidió dar un paso al costado.

“Quiero agradecer no solo el trabajo en este canal, sino el tremendo amor, inmenso amor que me han entregado. He aprendido a querer acá, he aprendido a ser distinto, a ser mejor. Desde hace un par de años logré entender que yo ya había brillado y que ahora tenían que brillar todos los demás”, comenzó señalando.

El comunicador reconoció que “la conducción me ha echado súper para atrás, nunca he querido ser protagonista. Desde hace un año y medio que estoy en este matinal porque he querido que los demás, todos los que pisan este set, brillen y brillen. Desde los noteros hasta mis compañeros de conducción”.

En lo que fue su despedida, Julio César Rodríguez espera que proyectos que llevó a cabo en el último tiempo como los festivales de verano, Fiebre de Baile y Teatro en Chilevisión continúen al aire porque “reúnen a la familia”.

“Siempre he pensado que todo lo que hacemos en la vida es para que nos quieran y yo trabajaba acá, todo este último tiempo, para que ustedes me quieran. Y creo que la misión está cumplida”, cerró, entre lágrimas.