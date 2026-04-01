VIDEO – Alguien Tiene Que Saber: Netflix lanza el tráiler y revela la fecha de estreno de la serie inspirada en el caso de Jorge Matute Johns

La ficción protagonizada por Paulina García y Alfredo Castro llegará a la plataforma el próximo 15 de abril.

DIEGO ARAYA/NETFLIX.

Alguien Tiene Que Saber, así es el nombre con el que Netflix bautizó la serie que se inspiró en el caso de Jorge Matute Johns.

La producción estuvo a cargo de Fábula y es protagonizada por Paulina García, Alfredo Castro, Clemente Rodríguez, Lucas Sáez y Gabriel Cañas. Su estreno quedó fijado para el próximo 15 de abril.

La trama sigue tres destinos que quedan unidos por la desaparición de un joven: una madre que niega rendirse y no deja de buscar respuestas, un detective obstinado que se resiste al olvido y un sacerdote con un secreto clave para la investigación.

“En un caso sin pistas y rodeado de silencios, la verdad se vuelve una gran carga. Porque entre la justicia y la fe, el silencio puede ser el crimen más brutal“, consignó la plataforma.

Alguien Tiene Que Saber, la serie de Netflix inspirada en el caso de la desaparición de Jorge Matute Johns fue rodada en Concepción y Santiago.

La dirección estuvo a cargo de Fernando Guzzoni (Baby Bandito, Blanquita) y Pepa San Martín (Baby Bandito, Rara), quienes contaron con un elenco con nombres como el de Héctor Morales, María Izquierdo, Camila Hirane, José Antonio Raffo, Felipe Rojas, Susana Hidalgo, entre otros.