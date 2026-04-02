De las teleseries a ser detenido por VIF y amenaza de muerte: los hitos que han marcado la vida del actor Felipe Armas

El actor, que ha protagonizado diversos episodios a lo largo de su carrera, fue detenido en esta jornada por denuncia por VIF.

Tras varios años alejado de la vida pública, el actor Felipe Armas volvió a tomarse los titulares de los medios de comunicación. En las últimas horas se confirmó que fue detenido a raíz de una denuncia por violencia intrafamiliar que presentó su actual pareja, quien incluso lo acusó de haberla amenazado de muerte.

Lo ocurrido en esta jornada se da después de casi dos años desde la última vez que vimos al intérprete aparecer en la prensa. En ese entonces dio una entrevista al programa Todo Va A Estar Bien de Vía X donde relató la difícil situación que atravesaba por la muerte de su esposa, Claudia Fiedler, con quien estuvo casado durante 25 años.

“La Claudita se fue a los 46 años; para mí fue un infierno. Los primeros 10, 9 meses viví en un ala de la casa y no quería salir de ahí, pero no dejé nunca de hacer mis cosas”, contó en esa oportunidad.

Pero este no fue el único episodio que protagonizó el actor que es recordado por dar vida a Pierre LaFont, el chef de Marrón Glacé. Dicho rol le valió un Premio Apes en 1993 como Mejor Actor de Reparto.

Su carrera en producciones es extensa e incluye títulos como Champaña, El Amor Está de Moda, Eclipse de Luna, Buen Partido y Montecristo. Durante la década del 2000 se destacó por participar en producciones de programas juveniles como Mekano y Yingo. Entre ellas están Xfea2, Es Cool, Don Diablo y Vampiras.

Su giro a la política y la denuncia por presunto abandono de hijo autista

Pero ya llegando a la década del 2010 su carrera dio un vuelco y Felipe Armas dio un giro a la política. Fue militante de Renovación Nacional, llegando a ser candidato a concejal por Concón. Pero su gran salto fue cuando, a un año de firmar por Evópoli, fue candidato a diputado en las elecciones de 2017.

Sin embargo, en 2019 fue denunciado por el presunto abandono de su hijo con autismo y en la que se vio envuelta su esposa, quien al defenderlo señaló que el actor tenía otro hijo que era “normal” y que éste fue producto de “una calentura”.

Ante esto, aseguró al programa Intrusos en esa oportunidad que siempre ha estado preocupado de él, pagando la pensión que le corresponde. Sin embargo, “para acercarme a él tengo que acercarme a Paula (Casinger, la madre) y ella está llena de odio“.

Sobre las críticas que surgieron contra su esposa, Armas fue implacable. “A mi mujer no me la van a tocar“, advirtió el actor Felipe Armas y agregó que “a mí no me interesa lo que piense la gente de mi señora o de mí. Han hablado como si fuera un monstruo“.