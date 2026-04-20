Hasta el Gobierno reaccionó: el ataque que enlutó a equipo de popular teleserie colombiana

Una tragedia fue la que se desató en el set de grabación de la teleserie colombiana Sin Senos Sí Hay Paraíso este fin de semana tras un violento ataque.

El pasado 18 de abril se registraban escenas en el barrio Los Laches de Bogotá cuando un sujeto apareció con un arma cortopunzante y asesinó a dos integrantes del equipo de producción.

La Policía identificó al agresor, quien también falleció en el ataque, como José Cubillos García, quien arrastraba un complejo diagnóstico médico.

Según reportaron medios colombianos, el joven de 24 años sufría trastorno psicótico asociado al consumo de drogas, además de un diagnóstico diferencial de esquizofrenia.

Cubillos, incluso, había protagonizado otro ataque días antes de la tragedia que desató en el set de grabación de la popular teleserie colombiana. En un centro de salud atacó a personal de seguridad, quienes le incautaron un arma blanca.

La noticia llegó a tal punto que desde el Gobierno de Colombia reaccionaron. El Ministerio de Cultura, a través de un mensaje en X, condenaron lo ocurrido.

“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante un rodaje en Bogotá, que dejaron víctimas mortales y afectaron a trabajadores del sector audiovisual. Expresamos nuestra solidaridad con sus familias, colegas y con la comunidad artística y técnica del país. La cultura se construye desde la vida, el cuidado y la paz”, consignaron.

Desde la Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales (ANTA) solicitaron la suspensión “inmediata” de las grabaciones, a la espera de que la investigación esclarezca lo ocurrido. Además, solicitaron que el equipo reciba atención psicológica.