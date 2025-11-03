VIDEO – Los avances en investigación de alcalde asesinado en México: el trayecto completo del autor del tiroteo

Las pericias dan cuenta de que el agresor tendría un cómplice, mientras que su cuerpo aún no podido ser identificado.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Carlos Torres Piña, presentó los avances de la investigación en México por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. En medio de una conferencia de prensa, fueron exhibidos los primeros videos que registraron la ruta del atacante durante el pasado 30 de octubre en la plaza principal de la ciudad.

Según las pesquisas iniciales, el agresor —aún sin identificar— fue captado realizando compras en establecimientos cercanos al lugar del crimen. En dichas grabaciones se observa cómo adquiere una sudadera blanca, prenda que luego utilizó durante el ataque.

Torres Piña detalló que el hombre se hospedó en un hotel del Centro Histórico a las 16:00 horas y que, cuatro horas después, a las 20:10, se acercó a la víctima y efectuó al menos siete disparos. “Corre (el agresor) y segundos después es sometido y también es abatido en el lugar. Esta arma que se utilizó ha sido vinculada a otros hechos anteriormente“, explicó el fiscal mientras mostraba las imágenes.

Los videos analizados muestran al atacante avanzar entre la multitud que participaba en un evento público. En un primer intento, las vallas metálicas colocadas para resguardar la zona le impidieron acercarse al alcalde, pero momentos después logró tenerlo en la mira y disparó con una pistola calibre 9 milímetros.

De acuerdo con los informes periciales de la investigación en México, una de las siete balas impactó en el abdomen del alcalde, causándole la muerte. En la agresión también resultaron heridos un elemento de Protección Civil, quien fue inicialmente investigado y posteriormente deslindado, y el regidor Víctor Hugo de la Cruz, con una lesión menor.

El fiscal confirmó que el cuerpo del atacante no ha sido reclamado y que las autoridades sospechan que contaba con un cómplice. La FGE solicitó al Instituto Nacional Electoral la identificación del agresor mediante huellas dactilares, aunque no ha obtenido respuesta. Las pruebas toxicológicas revelaron que el homicida había consumido anfetaminas y marihuana, y el arma usada fue relacionada con otros dos homicidios recientes ocurridos en Uruapan.