Mane Swett afirma que está “despidiéndose” de la actuación: “Estoy dedicada en cuerpo y alma a mi lucha para recuperar a mi hijo”

La protagonista de Papi Ricky reaparecerá en el cine, pero con su foco puesto en la lucha por recuperar a su hijo de Estados Unidos.

La actriz Mane Swett atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida personal y profesional, donde ha buscado balancear la actuación y la batalla judicial que mantiene para recuperar la custodia de su hijo. La intérprete realizó una profunda reflexión sobre su futuro en la actuación, un ámbito que hoy aparece relegado frente a una prioridad absoluta: su rol de madre.

Recientemente, Swett reapareció en el mundo audiovisual al participar en las grabaciones de la película Papi Ricky, producción que marca el regreso de la exitosa teleserie emitida en 2007. En el proyecto, la actriz vuelve a dar vida a su recordado personaje de Catalina Rivera, compartiendo elenco con los otros actores originales de la serie Jorge Zabaleta y Belén Soto.

Sin embargo, su retorno no responde a un relanzamiento profesional. En entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), la actriz fue clara al describir su estado actual: “la verdad, no me siento retomando la actuación totalmente. Tal vez me siento despidiéndome de ella”.

“Mi vida hoy no se parece en nada a la de una actriz que hace películas o comerciales, porque estoy dedicada en cuerpo y alma a mi lucha para recuperar a mi hijo, y esa es mi única prioridad”, aseguró Swett.

En ese contexto, explicó que pudo aceptar los recientes trabajos únicamente porque durante enero no logró viajar a Nueva York, ciudad clave en el proceso judicial. Sin estos proyectos, señaló, el mes habría sido “de eterna y dolorosa espera”, razón por la cual calificó ambas experiencias laborales como “un premio”.

El proceso judicial por el que Mane Swett busca recuperar a su hijo

El conflicto legal se originó en diciembre de 2022, cuando John Bowe, padre del hijo de la actriz, viajó con el menor a Estados Unidos para pasar las vacaciones. No obstante, el niño no fue devuelto en la fecha acordada, dando inicio a una disputa judicial de alto impacto emocional y mediático. Posteriormente, Bowe habría solicitado la custodia unilateral, la que le fue concedida en Estados Unidos tras un proceso que se extendió por 19 meses.

A pesar de este revés, a mediados de 2025 la Corte Suprema de Nueva York solicitó anular la tuición exclusiva, abriendo una nueva y decisiva oportunidad para Mane Swett en su lucha por reunirse con su hijo.