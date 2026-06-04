“Delirante”: la reacción de Amparo Noguera a acusación del ministro Undurraga

La actriz afirmó que la acusación del titular de Culturas “es una falta e respeto no solo a mí, sino que a la memoria de mi padre”.

La actriz Amparo Noguera se refirió a la acusación que hizo el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien la responsabilizó de lo ocurrido el pasado sábado durante una función de La Pérgola de las Flores en el Centro Cultural CEINA.

En esa oportunidad, el secretario de Estado junto a su par de Energía, Ximena Rincón, fueron blanco de abucheos e insultos por parte del público.

En entrevista con Radio Universo, a la hora de buscar responsables, el ministro Undurraga apuntó contra “las personas que estuvieron ahí, responsables de la puesta en escena de aquello. Y una de las personas que estaba ahí en el homenaje, que además era a su padre, era Amparo Noguera, quien señaló que iba con una sobrina y resultó que iba con la exministra (Carolina Arredondo), a la cual yo hubiese recibido feliz y hubiese estado feliz de que esté ahí, porque el Día del Patrimonio es para todos los chilenos, incluso para la exministra, incluso para el actual ministro”.

A días de dicho episodio, y tras las recientes declaraciones del ministro Undurraga, Amparo Noguera alzó la voz. En conversación con La Tercera precisó que “yo no tengo ninguna relación con la producción ni con la dirección de La Pérgola de las Flores. La única relación que yo tengo es que es un montaje que me fascina por varias razones artísticas y emotivas, las que me hacen querer asistir a cada función. Para mí es una fiesta desde todo punto de vista”.

La actriz reconoció sentirse sorprendida por los dichos del ministro de Estado, más aún cuando calificó el episodio de “encerrona”. “Me parece que es una falta de información enorme respecto a las circunstancias que rodean esta obra. Pensar que yo comando esa producción o que tengo algún poder sobre el público que asiste o sobre el montaje o sobre los actores, es una desinformación importante”, indicó.

En ese sentido, afirmó que “a veces pecamos de falta de información, pero el problema es que el ministro de Cultura no puede hacerlo. Y luego se transforma en una acusación muy grave hacia una persona natural, que soy yo. No soy ni política ni formo parte de nada. Yo soy una persona natural, soy una actriz. Soy la hija del director, que es Héctor Noguera, Premio Nacional de Arte de este país”.

“Es una falta de respeto no sólo a mí, sino que hacia la memoria de mi padre, que no es un actor menor, que es un actor que ha hecho historia en este país, que es un actor que luchó siempre inteligente y educadamente por los derechos del teatro y del arte en general. Es una persona amada transversalmente por todos los chilenos, respetada por ellos. Entonces, afectan también a la memoria de él”, añadió.

Respecto a la acusación del ministro Undurraga respecto a ser la responsable de lo ocurrido, Amparo Noguera fue tajante: “No solamente la descarto. La encuentro una deducción delirante. ¿Cuál es la base de eso? Es como algo que yo hubiera planificado maquiavélicamente“.