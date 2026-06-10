Se autorizó un procedimiento de embargo de bienes, el cual incluso podría contar con apoyo de la fuerza pública en caso de que existan obstáculos para su ejecución.

Un complejo escenario judicial enfrenta Carla Ballero luego que la justicia autorizara medidas para avanzar en el cobro de una millonaria deuda laboral que mantiene con una exasesora del hogar.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la causa, la deuda se habría originado hace varios años y actualmente alcanzaría una cifra cercana a los $45 millones, monto que se incrementó tras una resolución judicial que declaró la nulidad del despido debido al no pago de cotizaciones previsionales.

La situación derivó en diversas acciones judiciales destinadas a recuperar el dinero adeudado. Entre ellas, se autorizó un procedimiento de embargo de bienes, el cual incluso podría contar con apoyo de la fuerza pública en caso de que existan obstáculos para su ejecución.

El complejo escenario judicial de Carla Ballero ante avance de embargo por deuda millonaria

Lya Rojas, representante legal de la demandante Sandra Navarro, explicó que el proceso ha sido extenso y complejo.

“Como abogada del caso puedo decir que hemos luchado muchísimo para llegar a esta instancia esperando que se haga justicia“, señaló a través de sus redes sociales.

La profesional indicó además que las gestiones para concretar el cobro no han sido sencillas. “Lo que se ha hecho es tratar de embargar bienes a Carla Ballero, todas estas gestiones, sin éxito“, afirmó.

Respecto a la orden judicial, explicó que “fue un receptor judicial al lugar para embargar los bienes, pero como no se le permitió el acceso, se pidió el auxilio de la fuerza pública“.

Asimismo, añadió que “aparecían direcciones que no estaban vigentes; o sea, ella siempre cuando firmó esos contratos con otros canales puso direcciones que no corresponden a su dirección real, son direcciones fantasmas”.

En esa misma línea, la profesional afirmó que “ella se ha cuidado mucho para que no la podamos ubicar”.

La exasesora del hogar ya había manifestado públicamente sus diferencias con Ballero. En una entrevista anterior aseguró: “He tratado de llegar a un acuerdo con ella e igual me quiso estafar, porque para mí esto es una estafa. Le estaba pidiendo que me pagara eso y se olvidara de mí. Pero ni con eso fue capaz de cumplir”.