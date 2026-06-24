Alex Matute Johns responde a Alfredo Castro por defensa a serie de Fábula: “Lamentable, penoso, hasta grosero”

La cruzada de la familia de Jorge Matute Johns contra Alguien tiene que saber, la serie de Fábula que se basa en la muerte del joven y que llegó a Netflix, sumó nuevo capítulo, luego que Alex Matute Johns cuestionara la postura expresada por Alfredo Castro para defender la producción.

Esto, ya que si bien el actor aseguró “comprender profundamente el dolor de la familia”, dejó en claro que la productora de lo hermanos Larraín no tenía impedimento legal para llevar su drama familiar a las pantallas de la TV y sacar réditos.

Ante esto, Alex Matute indicó a Sala de Prensa que “las declaraciones de Alfredo Castro que son realmente lamentables, penosas”.

“Ustedes saben mejor que nadie, la ciudad y el país entero saben lo que mi madre ha hecho por encontrar a Coke y también para que se haga justicia y encontrar la verdad en el caso. Entonces, lo que él señala en su declaración es realmente hasta grosero“, puntualizó el hermano de Coke.

Matute Johns recalcó que “uno esperaría, si es una persona de bien, que se disculpe con mi madre, pero en lo personal difícilmente veo que ocurra porque ha demostrado una vez más que lo que él predica no se condice con su accionar”.

Pero además, cuestionó que la producción de Fábula recibiera fondos estatales para su realización.

“Lo más triste fue enterarme de que esta producción recibió fondos públicos; en palabras simples, usted y yo aportamos con nuestros impuestos para iniciar esta serie. Lo mínimo es que debiera pedirse una autorización de las familias afectadas para continuar estos trabajos. Entonces, la pregunta que uno se hace es: ¿Dónde están las garantías de las personas? Aquí se vulnera, en el nombre de la libertad de creación, la integridad psíquica de toda una familia y eso realmente es injusto”, argumentó.

Dado que la serie sobre su hermano ya fue estrenada en Netflix, Alex Matute Johns le pidió a Juan de Dios y Pablo Larraín que destinen las utilidades que consiguieron con la serie para ir en ayuda de los damnificados por los incendios en el Biobío y así compensar el dolor provocado a su familia.