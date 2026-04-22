María Teresa Johns reitera dardos contra serie de Netflix: “Es una basura, lucra con mi dolor”

“No he podido asumir un duelo como corresponde. Yo avanzo y me hacen retroceder desde un principio. Es algo que no merezco como madre”, puntualizó la mujer.

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María Teresa Johns reiteró sus cuestionamientos a Alguien Tiene que Saber, la serie de Netflix producida por Fábula que está basada en la desaparición y muerte de su hijo, Jorge Matute Johns.

En entrevista con Buenos Días a Todos de TVN, la madre de Coke dejó ver que la producción, que ya fue estrenada por el servicio de streaming, le ha provocado problemas de salud: “Nunca he tenido un año donde no me hagan algo que me duela, que me moleste, que me hagan daño y esto ha sido lo peor. No he podido asumir un duelo como corresponde. Yo avanzo y me hacen retroceder desde un principio. Es algo que no merezco como madre”.

A pesar de que María Teresa Johns dejó en claro que no verá la serie, apuntó contra Fábula por no cumplir con los acuerdos alcanzados con la familia de Jorge Matute, como no usar elementos del caso real, pero mantuvo los nombres de algunos de sus protagonistas o de la discoteque La Cucaracha.

“He pasado por tantas cosas que ustedes no tienen idea. En estos 27 años no he podido asumir un duelo como corresponde. Tampoco han dejado descansar a mi hijo en paz”, cuestionó la mujer.

En esta línea, hizo alusión a una de las imágenes de Alguien Tiene que Saber: “Ante anoche, veo el teléfono y me ponen el cráneo de Coke. Toda la promoción que hicieron de esta serie, todo salía el nombre del Coke, la cara del Coke, después la taparon, pero usaron la cara de mi hijo”.

Junto con ello, María Teresa Johns reiteró sus palabras contra Fábula, aseverando que “les dije que esperaran que yo muriera para hacer la serie porque esto me afecta mucho. Me dijeron que era una cobarde. Mi marido se fue sin saber la verdad de mi hijo. Han hecho cosas que no corresponden. Los pedazos que me mandan de la serie no los he visto, hay cosas que no ocurrieron. Hagan una serie responsable”.

“Encuentro que la serie es una basura, han lucrado con mi dolor y qué más quieren de mí, qué he hecho tan malo para que me hagan tanto daño”, cerró la mamá de Coke.