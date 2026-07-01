Todo listo para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: estos son los detalles que se conocen

Aunque la pareja ha mantenido total reserva sobre el evento, distintas filtraciones han permitido conocer parte de la organización de la esperada ceremonia.

La cantante Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, celebrarían su matrimonio este viernes en el Madison Square Garden, en Nueva York, según información difundida por diversos medios estadounidenses.

Aunque la pareja ha mantenido total reserva sobre el evento, distintas filtraciones han permitido conocer parte de la organización de la esperada ceremonia.

De acuerdo con los reportes, las actividades comenzarían un día antes con una cena de ensayo destinada a un grupo reducido de invitados.

De esta forma, la ceremonia principal se realizaría el viernes y posteriormente se desarrollaría una recepción que se extendería hasta la madrugada, con una lista de asistentes que rondaría el millar de personas.

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Pese al hermetismo del entorno de la artista, trascendió que los invitados habrían recibido invitaciones digitales acompañadas de acuerdos de confidencialidad para evitar la difusión de imágenes o información del evento. También se conoció que los novios habrían solicitado expresamente no recibir regalos.

Entre las figuras que podrían asistir a la celebración aparecen nombres como Selena Gomez, Gigi Hadid, Zoë Kravitz, Cara Delevingne, las integrantes de HAIM, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Emma Stone. Asimismo, se especula que Stevie Nicks ofrecería una presentación especial durante la fiesta, mientras que Jason Kelce, hermano del novio, tendría un rol protagónico en la ceremonia.

Sin embargo, algunos medios estadounidenses sostienen que aún existe incertidumbre sobre el lugar donde finalmente se concretará el matrimonio, ya que si bien la actividad estaría programada en el emblemático recinto neoyorquino, cercanos a la pareja no descartan que la ceremonia oficial se lleve a cabo en otro sitio, en un ambiente mucho más privado, como una forma de resguardar su intimidad frente a la enorme atención mediática que genera la relación.