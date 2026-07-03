El fallecimiento del reconocido actor de teleseries generó una ola de mensajes de pesar en redes sociales, donde colegas, artistas y seguidores destacaron su legado y trayectoria en la televisión chilena.

La muerte del actor uruguayo Fernando Kliche, confirmada durante la jornada de este viernes a los 71 años, provocó una ola de mensajes de pesar en el mundo artístico y entre sus seguidores, quienes recordaron su extensa trayectoria en el teatro y la televisión chilena.

La noticia fue dada a conocer por ChileActores a través de sus redes sociales, donde destacaron el legado del intérprete, quien participó en más de una veintena de producciones nacionales y se consolidó como uno de los rostros más recordados de las teleseries chilenas, especialmente durante la década de los 90.

“Descansa en paz”: las emotivas reacciones que dejó la muerte de Fernando Kliche

Uno de los homenajes más emotivos fue el de su hijo, Ignacio Kliche, quien utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de su padre con un sentido mensaje. “Te amo papá. Nunca importó ni importa la distancia. Gracias por todo, siempre enseñándonos a ser educados, coherentes, honrados y a no traicionarnos”, escribió el cantante, agradeciendo además el sentido del humor que compartían incluso en los momentos más difíciles.

La publicación rápidamente recibió cientos de muestras de apoyo y condolencias por parte de usuarios y figuras del espectáculo.

Diversos actores también expresaron su tristeza por la partida del reconocido intérprete. Entre quienes reaccionaron estuvieron Javiera Contador, Elvira Cristi, Mariela Montero y Alfredo Castro, además de numerosos colegas que recordaron con cariño su profesionalismo y calidad humana.

“Qué tristeza, será recordado con cariño, mucho amor para su familia y cercanos“, “Fernando querido, descansa en paz” y “Un abrazo a sus familiares, al cielo y a su legado, entreteniendo a miles”, fueron algunos de los mensajes compartidos en redes sociales tras conocerse la noticia.

Con más de 25 años de trayectoria en la televisión chilena, Kliche dejó una huella en la pantalla nacional, siendo recordado por sus papeles protagónicos y por el cariño que supo ganarse entre el público y sus compañeros de profesión.