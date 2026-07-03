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Política

Quiroz no da su brazo a torcer y rechaza propuesta de alcaldes por contribuciones: “Es un planteamiento de campaña”

Esto, ya que según el ministro de Estado se necesita “recuperar la competitividad tributaria, la certeza tributaria, la competitividad en la administración medioambiental, la certeza medioambiental”.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

La mesa técnica de diálogo por la megarreforma, impulsada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), sigue sin ver humo blanco, luego que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, mostrara su negativa a introducir cambios a la propuesta, como focalizar la eximición del pago de contribuciones.

Esta medida había sido solicitada por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) al titular de Hacienda, para centrar el beneficio en los adultos mayores que lo necesiten realmente y no afectar el patrimonio de los municipios.

Sin embargo, Jorge Quiroz dejó ver su negativa a acoger lo señalado por los alcaldes, aseverando que la eliminación del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, sin importar su condición socioeconómica, “fue un planteamiento de campaña” del presidente Kast.

“Es un principio al cual hemos adherido, ha adherido el programa del presidente Kast y quienes hoy somos Gobierno adherimos a él. El principio es que no queremos cobrarle a los adultos mayores impuestos por un bien que compraron con ingresos por los cuales ya pagaron impuestos”, dejó en claro Quiroz.

Esto, ya que según el ministro de Estado se necesita “recuperar la competitividad tributaria, la certeza tributaria, la competitividad en la administración medioambiental, la certeza medioambiental, y necesitamos recaudar con medidas transitorias para poder financiar la reconstrucción”.

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