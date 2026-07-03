Luto en el teatro chileno: confirman sorpresivo fallecimiento del actor Fernando Kliche

La noticia fue confirmada por ChileActores, quienes destacaron su amplia trayectoria en teatro y televisión.

Un golpe sufrió el teatro chileno durante este viernes luego de que se confirmara la sorpresiva muerte del actor Fernando Kliche a los 71 años.

La noticia fue confirmada por ChileActores en redes sociales, donde consignaron que “con profunda tristeza informamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo, Fernando Walter Kliche Hermida”.

Hace solo unas semanas, el actor había sido confirmado por Mega para ser parte de una de sus próximas teleseries, lo que marcaría su regreso al género después de varios años.

Fernando Kliche comenzó su carrera en teleseries de la mano de Canal 13 en Casagrande, pero no fue hasta 1993 cuando interpretó el personaje que lo catapultó y consagró en el género: Octavio en Marrón Glacé.

También participó en otros títulos como Champaña, Buen Partido, Lola, Dime Quién Fue, Amándote, Algo Está Cambiando, entre otros.

Durante la década del 2000 trabajó junto a Patricio Torres durante varios años en el popular espacio Teatro en Chilevisión.

“Una inolvidable carrera marcada por la imagen del clásico galán de telenovelas, que según dijo, más que ser galán, ponía en práctica la galanura. Un actor que transitó con maestría entre el drama y la comedia y que con mucha tristeza despedimos el día de hoy. Nuestro abrazo caluroso a todos quienes sienten su partida”, consignaron en ChileActores.