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“Estaba con tratamiento paliativo”: revelan la causa de la sorpresiva muerte de Fernando Kliche

El actor alcanzó a grabar 22 escenas de la próxima nocturna de Mega, trabajo que tuvo que dejar luego de recibir el diagnóstico médico.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

La productora del Área Dramática de Mega, Daniela Demicheli, dio a conocer la causa de la sorpresiva muerte del actor Fernando Kliche.

La noticia de su fallecimiento se confirmó en horas de la mañana de este viernes 3 de julio a través de las redes sociales de ChileActores, impactando a todos.

Su partida causó sorpresa en el mundo del espectáculo, puesto que su delicado estado de salud no era de conocimiento público, hasta hoy.

Demicheli, en conversación con el matinal Mucho Gusto, confirmó que Kliche sería parte de la próxima teleserie nocturna, Prohibida Obsesión. Sin embargo, debido al diagnóstico médico que recibió, tuvo que dar un paso al costado de lo que sería su regreso a las producciones. Según la productora del Área Dramática, alcanzó a grabar 22 escenas cuando recibió la triste noticia.

La causa de la muerte de Fernando Kliche fue un fulminante cáncer de páncreas. De hecho, a raíz de lo avanzada que estaba la enfermedad, en el último tiempo “estaba con tratamiento paliativo“.

Daniela Demicheli aseguró que se enteró del deceso del actor por la actriz Celine Reymond, quien se enteró tras conversar con una periodista. A raíz de eso, confirmó que en el equipo estaban “todos muy afectados”.

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