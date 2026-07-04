Cuándo y dónde serán el velorio y el funeral del actor Fernando Kliche

La causa de la muerte del artista uruguayo correspondió a un fulminante cáncer de páncreas.

MEGA.

Chile Actores dio a conocer los detalles sobre el velorio y funeral del actor Fernando Kliche, cuya muerte se confirmó durante este viernes 3 de julio.

De acuerdo con lo informado, la causa de la muerte del artista uruguayo correspondió a un fulminante cáncer de páncreas.

De hecho, a raíz de lo avanzada que estaba la enfermedad, en el último tiempo el actor “estaba con un tratamiento paliativo“, por lo que se retiró de las grabaciones de la nocturna que está preparando Mega.

A través de sus redes sociales, ChileActores destacó el legado del intérprete uruguayo, quien participó en más de una veintena de producciones nacionales y se transformó en uno de los rostros más recordados de las teleseries chilenas, especialmente durante la década de los 90.

Velorio y funeral de Fernando Kliche

Según reveló ChileActores, el velorio de Fernando Kliche se está realizando este sábado 4 de julio, mientras que su funeral está programado para el domingo 5.

En concreto, el velorio se lleva a cabo a partir de las 09:00 horas de esta mañana en la parroquia Jesús Nazareno, ubicada en Manuel Montt 797, en la comuna de Providencia, mismo lugar en el que el domingo se realizará un responso a partir de las 10:00 horas

El funeral, en tanto, se efectuará mañana, a partir de las 12:00 horas, en el crematorio del Parque del Recuerdo, en la comuna de Huechuraba, a través de su acceso por Américo Vespucio 555.