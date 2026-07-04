Elecciones en Perú: los argumentos de Roberto Sánchez para acudir a la CIDH tras la proclamación de Keiko Fujimori

La medida la tomó el candidato derrotado, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones peruano declaró infundado su recurso de apelación.

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Pocas horas después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó a Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú, el candidato derrotado, Roberto Sánchez, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impugnar la victoria de la postulante de Fuerza Popular.

La medida la confirmó el propio Sánchez en la ciudad altiplánica de Juliaca, en la región de Puno, luego de que el JNE declaró infundado el recurso de apelación que presentó Juntos por el Perú contra el acta de proclamación de los resultados del voto de peruanos en el extranjero.

A través de dicho recurso, el candidato de izquierda buscaba que el organismo declarara nula la votación realizada en oficinas consulares fuera del país.

Además de cuestionar el procedimiento electoral, criticó los lineamientos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el traslado físico de las actas.

Los argumentos de Roberto Sánchez para acudir a la CIDH

Al explicar sus argumentos para presentar una medida cautelar ante la CIDH, Roberto Sánchez aseguró que lo hizo por presuntas irregularidades que habrían ocurrido durante la segunda vuelta de la elección presidencial de 2026.

En esa línea, acusó que todavía existían plazos pendientes para revisar la apelación. “El reglamento dice que son tres días de apelación, y ese tercero se cumple hoy a las 5 de la tarde. Sin embargo, ni el propio Jurado Electoral Especial respeta su reglamento”, planteó.

Según él, no correspondía proclamar a Fujimori mientras existieran recursos pendientes. “¿Cómo van a proclamar si el reglamento dice que hay un tema por resolver, una apelación que ha sido concedida? Eso no es seguridad jurídica, eso no es respetar la ley”, sostuvo.

Apuntó, a la vez, que de acuerdo con su análisis, el gobierno que encabezará la derechista Keiko Fujimori “nace ilegítimo“.

“Que no se ponga nervioso el Jurado Nacional de Elecciones, porque ellos saben muy bien que, en el marco de la legalidad, cuando una organización o un ciudadano se siente afectado en sus derechos políticos, nos asiste el derecho a acudir a la CIDH“, concluyó Roberto Sánchez.