Alerta Ambiental en la RM pese al anuncio de lluvia: las restricciones para este sábado 4 de julio

Las medidas vinculadas a la restricción vehicular no regirán por corresponder a fin de semana.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó Alerta Ambiental para este sábado 4 de julio en toda la cuenca de Santiago, pese al pronóstico de lluvia durante la jornada.

De acuerdo con lo que explicó la autoridad regional, la decisión busca proteger la salud de los habitantes de la región.

La decisión responde a las malas condiciones de ventilación esperadas para la jornada y busca resguardar la salud de los habitantes, siguiendo la recomendación de la Seremi del Medio Ambiente RM.

Las autoridades regionales formularon un llamado a los habitantes de la región para que respeten las medidas que se adoptaron a raíz de la Alerta Ambiental.

Las restricciones en la RM por la Alerta Ambiental

Durante este sábado entró en vigencia la prohibición del uso en toda la RM de calefactores residenciales que utilicen combustibles sólidos como leña y otros derivados de la madera.

Los encargados de fiscalizar que la ciudadanía cumpla con la medida son funcionarios de la Seremi de Salud de la RM, en conjunto con los municipios y Carabineros.

Otra de las disposiciones corresponde a la prohibición de quemas agrícolas, una medida que se mantiene desde el 01 de marzo y se prolongará hasta el próximo 31 de octubre.

En este caso, los responsables de fiscalizar el cumplimiento de esta norma en toda la región serán los equipos del SAG y la Conaf.

Quienes deseen denunciar el incumplimiento de esta última medida tienen la posibilidad de hacerlo contactando a la Conaf a través del número 130.

Pese a que se decretó la Alerta Ambiental este sábado 4 de julio, las medidas vinculadas a la restricción vehicular no regirán por corresponder a fin de semana.