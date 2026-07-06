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La magnitud del temblor que se percibió en la zona central del país

Durante el mediodía de este lunes, se registró un intenso sismo en la zona central del país, el cual tuvo su epicentro en la Región de Valparaíso.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Este lunes 6 de julio se registró un temblor en la zona central del país. De acuerdo al Centro Sismológico Nacional (CSN) detallaron de manera preliminar que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5,2 grados en escala de Richter.

El sismo que se produjo a las 12:15 horas de este lunes, tuvo su epicentro a 34 kilómetros al noroeste de Quintero, en la Región de Valparaíso.

Posteriormente, en la misma zona se registraron dos nuevos sismos. A las 12:18 horas se percibió un movimiento que marcó 4,6 grados, y luego a las 12:21 se registró otro de 3,6 grados.

Si bien el temblor se originó en la Región de Valparaíso, este se pudo percibir en diferentes regiones de la zona central, aunque no generó mayores complicaciones. En este marco, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de tsunami en Chile.

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