Desde el desierto de Atacama hasta Magallanes: Llegan a 1 millón los chilenos que pueden usar la conexión directa al celular de Entel Starlink en zonas sin señal

Con niveles de adopción por sobre el promedio de los países con el servicio operativo, la tecnología satelital Direct to Cell, lanzada en noviembre, ya suma más de 170 mil usuarios en Chile. La herramienta permite a clientes en zonas sin cobertura, mantener conectividad mediante SMS y utilizar aplicaciones como WhatsApp, Google Maps y X.

Desde su lanzamiento en noviembre, ya son más de un millón de clientes de Entel que tienen habilitada la conexión satelital directa al celular (D2C). Gracias a este avance, las personas que se encuentran en zonas sin cobertura móvilde redes tradicionales, pueden enviar y recibir SMS, además de realizar llamadas de voz y video vía WhatsApp; cargar un mapa o buscar un lugar en Google Maps, revisar el tiempo en AccuWeather, utilizar la red social X, marcando un cambio sustancial en la experiencia de conectividad. Recientemente se sumaron también las aplicaciones Apple Music, Grok (IA integrada en X) y All Trails.

Como el primer país de la región en implementar el acceso satelital directo al celular, Chile ya registra un uso en expansión que demuestra el valor real de la herramienta con más de 170 mil usuarios. Según datos de Ookla, el país exhibe un 10% de las conexiones mundiales del D2C —por encima de Canadá, EE. UU. y Japón—, lo que convierte a Chile en el país con mayor cantidad de personas conectadas a este servicio en el mundo en relación a su base.

“Estamos avanzando para que las personas puedan mantenerse conectadas incluso cuando salen del alcance de las redes móviles tradicionales. Esta tecnología amplía las posibilidades de comunicación, dando acceso a información y seguridad en zonas remotas, y acercando capacidades que hasta hace poco parecían reservadas para escenarios muy específicos”, señaló el vicepresidente de B2C de Entel, Matías del Campo.

¿En qué escenarios sirve?

Un levantamiento de Entel, arrojó que la Región de Antofagasta es la que destaca por registrar un mayor uso de este servicio a nivel nacional. “Este dato es un reflejo de los usos que se le da a la tecnología Direct to Cell. Antofagasta es una región sumamente turística, lo que nos dice que los usuarios valoran la seguridad de estar conectados, ya sea viajando por el desierto o visitando destinos donde la cobertura tradicional no llega”, agrega Matías del Campo.

Precisamente con el objetivo de mostrar el funcionamiento de esta tecnología, Entel realizó una actividad en San Pedro de Atacama (Región de Antofagasta), uno de los destinos más emblemáticos de Latinoamérica. Aquí se pudo experimentar cómo la conectividad satelital directa al celular permite utilizar las aplicaciones disponibles, en distintos casos de uso asociados a comunicación, orientación, seguridad y acceso a información en zonas remotas.

En esa línea, la actividad permitió observar cómo aplicaciones de uso cotidiano pueden transformarse en herramientas clave para quiénes trabajan en lugares apartados; y también en situaciones de emergencia.

“Ahora con esta fuente de comunicación directa, para nosotros los guías, es más fácil asistir a una emergencia. Tanto si hay algún problema técnico con los vehículos, en la logística para llegar a los parques, como por si existe algún tema de salud con los turistas”, señaló, Ulises González guía turístico de Turismo Chile Tours.

El uso de SMS y aplicaciones compatibles resulta clave al viajar por carretera, realizar actividades marítimas o practicar deportes de aventura como ciclismo, trekking o senderismo. Esto es posible gracias a que la cobertura se extiende por todo el territorio nacional —continental e insular, abarcando hasta las 12 millas náuticas—, lo que beneficia directamente a zonas de alta demanda turística y geografía compleja.

“Ahora, destinos de la Patagonia chilena, como la Carretera Austral o Torres del Paine, Parques Nacionales o territorios como Rapa Nui y el Archipiélago de Juan Fernández, cuentan con un respaldo de conectividad crucial para excursionistas, navegantes y comunidades locales”, explica Matías del Campo.

Compatibilidad y uso

Para acceder a este servicio, los clientes de Entel deben tener la última versión de un sistema operativo compatible; activar y configurar Roaming y VoLTE; y contar con un equipo compatible. Desde la empresa, explican que existe una amplia oferta de equipos compatibles disponibles en el mercado de diferentes gamas. Por ejemplo, Samsung cuenta con 48 modelos que van desde los $179.990 hasta $1.799.990, y se incluyen teléfonos como Galaxy A16, Galaxy A26, Galaxy S24, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S26 Ultra y Galaxy Z Flip 7, entre otros. Para ver la lista completa de dispositivos con compatibilidad visita aquí.

“En Samsung estamos orgullosos de este hito para Chile y Latinoamérica. La implementación de la tecnología de conexión directa de apps de forma satelital gracias a Entel con Starlink es un ejemplo de innovación tecnológica al servicio de las personas, y nos encanta ser parte de este avance, en el que Samsung ha colaborado de forma sistemática por años a través de desarrollo técnico y pruebas en terreno. Invitamos a todas las personas a probar este servicio y darle aún más continuidad a su conexión a través de sus dispositivos Galaxy”, señaló Anthony Yorston, Director Senior de Productos Móviles de Samsung Chile.

Además, es importante considerar que para utilizar el servicio satelital directo al celular, el usuario debe estar en un área sin cobertura terrestre (red 4G o 5G) y tener vista despejada al cielo.

Con este avance, Entel continúa impulsando soluciones innovadoras para acercar la conectividad a más personas y seguir ampliando los límites de la cobertura móvil en Chile y Latinoamérica. Para más información, visita entel.cl/starlink.