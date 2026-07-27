Por qué los hijos de Angelina Jolie se están quitando el apellido de Brad Pitt

Tres de ellos están a la espera de los tribunales para saber el futuro de su solicitud y así no usar más el apellido del actor.

Los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt han estado en la palestra luego de que, recientemente, Vivienne, a pocos días de cumplir 18 años, solicitó ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles poder eliminar el apellido del actor.

La joven es la cuarta en tomar esta decisión. Todo partió en 2024 con Shiloh, y posteriormente le siguieron Zahara y Maddox. Aunque por lo general muchos pensaron que pasaría desapercibido, cuando estos dos últimos lo hicieron apareció en una página completa del Los Angeles Daily Journal. Sin embargo esto es parte del trámite el cual exige difundir un aviso legal por si existen objeciones.

La noticia, según se informó en ese entonces, fue “devastadora” para Brad Pitt pero recae en la casi nula e inexistente relación que mantiene, hasta el día de hoy, el actor con sus hijos. Puesto que desde que se inició el proceso de divorcio de la expareja, todos se mantuvieron del lado de la actriz. Más aún luego de que ella acusara, en documentos judiciales, abuso físico y emocional por parte de Pitt.

En tanto, él acusó a la intérprete de haber incidido en la lejanía que tiene con sus hijos, algo que ella rechazó.

Una fuente señaló a The Independent que “ahora que los gemelos cumplieron 18 años, ninguno de ellos tiene la obligación de mantener una relación con Brad. Y Angelina tampoco tendría que hablar con él sobre los hijos si no quisiera. Es el cierre de un capítulo muy doloroso”.

Ahora solo queda esperar para conocer la decisión de los tribunales respecto a la solicitud que hicieron los hijos de Angelina Jolie para eliminar el apellido de Brad Pitt. Por un lado, la audiencia de Maddox está agendada para el 14 de septiembre y la de Zahara para el 28 del mismo mes. En tanto, Vivienne tiene que esperar hasta noviembre.