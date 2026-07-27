Defensoría de la Niñez evalúa acciones contra Italo Omegna y aclara que su salida como asesor “no basta”

Anuar Quesille expresó que “uno de los problemas más graves que enfrenta la protección de la niñez y la adolescencia en Chile es la violencia sexual”.

Anuar Quesille, a cargo de la Defensoría de la Niñez, puntualizó que están analizando acciones institucionales y legales, tras conocerse el video de Italo Omegna, jefe de gabinete del diputado libertario Hans Marowski, se burla de personas dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y alusiones sexuales contra menores de edad.

Omegna presentó su renuncia como asesor del parlamentario y dejó de ser jefe de vinculación en el Instituto Mises Cono Sur, luego que las imágenes se viralizaran, mientras que desde el Partido Nacional Libertario (PNL) evitaron cuestionar sus dichos.

Anuar Quesille expresó que “uno de los problemas más graves que enfrenta la protección de la niñez y la adolescencia en Chile es la violencia sexual. Es por eso que en este contexto y en ningún otro son aceptables (los chistes) o se puede trivializar un asunto tan delicado como es el abuso sexual”.

“Estamos evaluando las acciones y eventuales responsabilidades, porque no basta simplemente la mera separación de una persona (de su labor como asesor), sino que (es necesario que) las autoridades reconozcan que se trata de un hecho inaceptable”, dejó en claro el defensor de la Niñez.

Por su parte, Chantal Garay, presidenta de la Federación Nacional de Autismo, acusó en radio Cooperativa que “no se trata solo de una opinión privada ni de bromas sin consecuencia; se contribuye a reforzar estigmas con este tipo de comentarios: prejuicios, discursos que históricamente han legitimado la discriminación y también la exclusión de las personas autistas. La pedofilia jamás puede ser sujeto de bromas”.