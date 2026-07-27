Perú encabeza el torneo más veterano del fútbol mundial: qué lugar ocupa Chile

En Finlandia se disputa el campeonato con la media más joven, con un promedio de 25,07 años.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La incorporación del arquero caboverdiano Vozinha a Colo Colo incrementará, aunque sea de manera casi imperceptible, el promedio de edad del campeonato de fútbol de Chile, en un ítem en el que la liga de Perú es la líder entre las más longevas a nivel mundial.

El portero africano fue uno de los ocho jugadores de 40 años o más que disputaron el Mundial 2026, lo que marcó un récord en el torneo de fútbol más importante del planeta.

Una realidad que también se hace presente en los campeonatos locales en cada país, tal como dejó el análisis que realizó el Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), dado el aumento del promedio de la edad entre aquellos futbolistas que permanecen en actividad.

El lugar de Chile en los torneos de fútbol con mayor promedio de edad

De acuerdo con el estudio de CIES de las 50 principales ligas del planeta, en Finlandia se disputa el campeonato de fútbol con el promedio de edad más joven, con una media de 25,07 años, mientras que el de Perú está en el extremo opuesto, con 29,41 años.

El podio de los torneos locales más longevos lo completan China, con 28,87 años de término medio, y Arabia Saudita, con 28,60 años de promedio.

Entre las más jóvenes, en tanto, el campeonato belga es el segundo, con una media de 25,09 años, y la de Eslovenia la tercera, con 25,19 años.

De hecho, las diez ligas con un menor promedio de edad a nivel mundial corresponden a torneos de países europeos.

En cuanto a Chile, el análisis de CIES ubicó la liga local en el cuarto puesto entre las más longevas, con un promedio de edad de 28,56 años.

El torneo de Brasil, en tanto, se sitúa en el sexto lugar, con una media de 28,51 años, mientras que la de Costa Rica está en la décima posición, con 28,40 años.