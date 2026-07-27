Violación de escort y presunto uso de medicamentos: los delitos que llevaron a la caída del seremi de Salud

Mientras la Fiscalía reúne peritajes toxicológicos para esclarecer los hechos, el exfuncionario renunció a su cargo y este martes enfrentará la audiencia de formalización.

Fabián Barrientos Andrade, quien hasta este fin de semana se desempeñaba como Seremi de Salud en Magallanes, fue detenido para ser formalizado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, luego de ser denunciado por una trabajadora sexual por un presunto delito de violación.

La investigación también busca determinar si existió la administración de medicamentos para incapacitar a la denunciante antes de la supuesta agresión.

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De acuerdo con los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, la denunciante viajó desde otra ciudad para reunirse con Barrientos, a quien ya había prestado servicios anteriormente. Según su relato, el ex seremi la recogió en el aeropuerto y posteriormente, en su domicilio, le habría suministrado comprimidos de clonazepam junto a otra sustancia aún no identificada, provocándole un estado de somnolencia que habría sido aprovechado para cometer el delito que hoy investiga la Fiscalía.

Tras recuperar la conciencia, la denunciante aseguró que se produjo un violento altercado al interior del inmueble, el que terminó extendiéndose hasta un almacén cercano, donde Barrientos buscó refugio.

“Nos encontramos aún realizando diversas diligencias para establecer la dinámica en cómo se produjeron estos hechos, además de algunos peritajes que se encuentran pendientes”, aseguró la fiscal, Johanna Irribarra.

En tanto, la defensa del exfuncionario descartó las acusaciones y sostuvo que el encuentro fue completamente voluntario. Según el abogado Juan Carlos Rebolledo, la discusión habría surgido exclusivamente por diferencias respecto al pago del servicio contratado. Asimismo, afirmó que Barrientos rechaza haber entregado medicamentos a la denunciante. “El encuentro entre ambas personas fue consentido”, sostuvo la defensa, agregando que el imputado niega haber suministrado cualquier tipo de fármaco o alcohol.

En paralelo al desarrollo de la causa penal, el Ministerio de Salud confirmó la salida de Barrientos de su cargo como seremi de Magallanes. La cartera explicó que la decisión busca “resguardar el adecuado funcionamiento de la institución y garantizar que el desarrollo de la investigación se realice con total independencia y transparencia”. En tanto, la defensa cuestionó la forma en que se concretó su desvinculación, asegurando que mientras permanecía detenido no recibió una solicitud formal de renuncia.