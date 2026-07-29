“People Day” ya tiene fecha para este 2026

El evento anual para mejorar la felicidad empresarial que organiza la empresa de RRHH y Finanzas, BUK se realizará en octubre y las entradas ya están disponibles.

El éxito de las organizaciones chilenas hoy se mide a través del bienestar de sus equipos. En un entorno laboral altamente competitivo y regulado, los líderes de gestión de personas necesitan herramientas concretas que unan la alta productividad con un ambiente de trabajo saludable.

Para responder a este desafío, nace People Day 2026, el festival de RR.HH. referente en

Latinoamérica organizado por Buk, el cual tendrá lugar este 8 de octubre en el Paperchase Club. Este punto de encuentro es clave para conectar con expertos, dominar metodologías ágiles y hacer networking estratégico con otros líderes y organizaciones.

Estudios locales, como el Estudio de Felicidad Organizacional de Buk, demuestran de forma consistente que los equipos con altos índices de bienestar muestran un compromiso significativamente mayor y reducen drásticamente las tasas de rotación. Para liderar este cambio, no basta con seguir las tendencias desde lejos; hay que vivirlas. En este sentido, el People Day es un espacio diseñado exclusivamente para transformar personas y, con ello, impulsar a las organizaciones con nuevas ideas, espacios de conversación e inspiración.

Nacido en 2023, People Day se consolidó como el primer y único festival de Recursos Humanos de la región, uniendo la rigurosidad estratégica con una experiencia inmersiva y distendida. Su propósito es simple pero poderoso: reunir a toda la comunidad de gestión de personas en Chile para compartir, aprender y construir lugares de trabajo más felices.

El festival se estructura bajo cuatro pilares metodológicos diseñados para abordar de manera integral los desafíos actuales de los líderes de recursos humanos:

Inspiración para liderar el futuro laboral: El mundo organizacional cambia a pasos agigantados con la llegada de nuevas tecnologías y normativas laborales en Chile (como la consolidación de la Ley de 40 Horas o la Ley Karin). En People Day podrán acceder a una agenda continua de charlas y paneles con destacados mentores y líderes de opinión que están dictando las pautas del mañana. Además, el evento integra sesiones de mindfulness y motivación con coaches especializados para equilibrar la mente y recargar energías.

Aprende metodologías prácticas e innovadoras: A través de talleres dinámicos y exposiciones técnicas, los asistentes podrán adquirir herramientas aplicables desde el día uno en la organización. Desde el diseño de planes de bienestar medibles hasta la implementación de tecnologías de automatización de recursos humanos, el objetivo es entregar el conocimiento necesario para hacer de las empresas el lugar donde todos quieran trabajar.

Conectar el valor del networking y team building: Las mejores soluciones suelen nacer del intercambio de experiencias. People Day facilita dinámicas guiadas para potenciar el networking y compartir buenas prácticas con profesionales de diversas industrias. Es también una oportunidad única para asistir en equipo, fortalecer lazos internos (team building) y generar alianzas estratégicas con los patrocinadores y partners más influyentes del ecosistema.

Divertirse en un ambiente de bienestar real: Para promover la felicidad, hay que empezar por experimentarla. Este festival ofrece un espacio abierto, diverso y lleno de energía con zonas de relajo, activaciones de marca, juegos interactivos, regalos y sorpresas. Además, para que los asistentes solo se preocupen de conectar, todas las entradas incluyen desayuno, almuerzo y un After Office exclusivo para cerrar la jornada celebrando.

Las entradas al evento ya están disponibles en Ticketplus con un descuento del 25% para los primeros 350 cupos hasta el 31 julio o agotar stock.



