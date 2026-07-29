Gobierno de Grecia valoró “la contribución” de La Odisea tras su exitoso estreno mundial

El primer ministro del país europeo, Kyriakos Mitsotakis, felicitó al director Christopher Nolan por el éxito mundial del filme.

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Las autoridades de Grecia reaccionaron esta semana al exitoso estreno de la película La Odisea, de Christopher Nolan, que en menos de dos semanas ya recaudó casi 640 millones de dólares en todo el mundo.

En Chile, la cinta, que relata las aventuras que vivió para regresar a su casa de Odiseo tras la guerra de Troya, también ha conquistado a la audiencia y suma alrededor de 400 mil espectadores desde su estreno.

Con estas cifras, el filme está camino a convertirse en el más millonario de la carrera de Christopher Nolan, que hasta el momento y durante los últimos 14 años ha ocupado El caballero de la noche asciende.

Qué dijeron en Grecia sobre La Odisea

Sin embargo, más allá de los resultados económicos, La Odisea también ha provocado un remezón cultural del que el gobierno de Grecia no quedó al margen.

En esta línea, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, felicitó al director de cine por el éxito mundial del filme, de acuerdo con lo que manifestó a través de un comunicado.

En concreto, Mitsotakis agradeció a Nolan por “la contribución de la película a aumentar el interés mundial por la cultura de la antigua Grecia“.

Además, el primer ministro valoró el hecho de que el director optó por realizar una parte importante de las locaciones en Grecia.