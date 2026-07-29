Autoridades descartaron ébola: qué se sabe de la muerte del vietnamita que fue internado en Chile por fiebre hemorrágica

El resto de la tripulación del barco en el que viajaba el ciudadano vietnamita permanece bajo observación en Talcahuano.

En la noche del martes, el tripulante vietnamita que había sido internado de urgencia en Chile por un cuadro compatible con fiebre hemorrágica falleció.

Su caso había motivado la activación de un protocolo sanitario en Talcahuano. Por disposición de la Seremi de Salud de la Región de Biobío, el paciente fue aislado en el Hospital Las Higueras de Talcahuano y la tripulación del barco en el que viajaba, proveniente de Singapur, fue sometida a vigilancia preventiva.

Adicionalmente, las autoridades iniciaron los procesos de detección del historial clínico y la investigación epidemiológica correspondiente. Sin embargo, la seremi de Salud de Biobío, Isabel Rojas, comunicó esta mañana que el joven de 29 años “falleció anoche pese a los esfuerzos terapéuticos realizados por el equipo de salud“.

“Se enviaron las muestras de laboratorio al Instituto de Salud Pública (ISP), el cual ya descartó infección por virus ébola, y se espera la confirmación diagnóstica respecto de otras enfermedades en estudio para levantar la libre plática de la embarcación, permitiendo la continuidad de su viaje hacia el próximo puerto”, complementó Rojas.

Qué es y cómo se transmite la fiebre hemorrágica

La fiebre hemorrágica viral corresponde a un grupo de enfermedades infecciosas provocadas por distintos virus, entre ellos Ébola, Marburgo, Lassa o Crimea-Congo.

Sus síntomas iniciales suelen incluir fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, debilidad, vómitos, diarrea y malestar general. En los casos más graves pueden presentarse alteraciones en la coagulación, daño de órganos y hemorragias.

En tanto, la forma de transmisión depende del virus involucrado, aunque en la mayoría de los casos el contagio ocurre por contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales de personas o animales infectados. Algunas variantes también pueden propagarse por picaduras de mosquitos o garrapatas, contacto con roedores o mediante alimentos contaminados de origen animal.